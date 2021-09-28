/652387/التشكيلة-الرسمية-لمباراة-ميلان-الإيطالي-وأتلتيكو-مدري-الإسباني-بدوري-أبطال-أوروبا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بعد تعادلة في لقاء الجولة الماضية أمام فريق بورتو البرتغالي.

بينما يأتي فريق ميلان في المركز الرابع والأخير بعد خسارتة من ليفربول في لقاء الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمي:أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير-خيمنيز-فيلبي-هيرموسو.

خط الوسط:كوندوبيا-كوكي-كاراسكو.

خط الهجوم:لورينتي-كوبيا- سواريز.

علي الجانب الأخر بدأفريق ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:مينيان.

خط الدفاع:كلابريا-توموري-رومانيولي-هيرنانديز.

خط الوسط: بن ناصر-كيسي-براهيم دياز.

خط الهجوم: ساليماركس-لياو-ريبيتش.

نتيجة مباراة ليفربول وميلان

انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83،

وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول. ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا،

ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي متابعة بطولة دوري أبطال أوروبا يلا شوت الجديد يمكن متابعة جميع المباريات يلا لايف حيث بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول،

وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان. زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

تصريحات يورجن كلوب

تصريحات يورجن كلوب وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".

مجموعة ليفربول بدوري الأبطال

وأشار: "نحن في مجموعة صعبة للغاية، أتلتيكو ضد بورتو في مباراة الجولة الماضية كانت صعبة، وإذا كان أحدهم يستحق الفوز، فقد كان بورتو وليس أتلتيكو، وهذا يعني أننا سنواجه فريقًا صعبًا غدًا".