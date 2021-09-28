/652388/حمدي-المرغني-يعلن-إصابته-بكورونا-أرجو-الدعاء

أُصيب نجم مسرح مصر، الفنان حمدي المرغني بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليًا للحجر المنزلي ملتزمًا ببرتكول العلاج مع طبيب مختص.

دوت الخليج يرصد ملابسات إصابة الفنان حمدي المرغني بفيروس كورونا.

إصابة حمدي المرغني بكورونا

أعلن المرغني إصابته بكورونا، من خلال خاصية «استوري» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، فكتب: "الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير، وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام ومازلت خاضع وملتزم للحجر المنزلي ومتابع برتوكول العلاج مع دكتور مختص أنا وإسراء".

وأضاف: "وشكرًا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان، ولكني أعتذر على عدم الرد على أغلب الاتصالات والرسائل بسبب كثرتهم، وأرجو منكم الدعاء".

حمدي المرغني يحتفل بعيد زواجه

وعلى الصعيد الآخر احتفل الفنان حمدي الميرغني ،مؤخرًا، بعيد زواجه الرابع مع زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح.

ونشر الميرغنى عبر حسابه الشخصى على انستجرام صورة له معها قائلًا: " كل سنة وأنتي نعمة ربنا عليا بحبك أوووي ".

حمدي المرغني ينتظر عرض تماسيح النيل

ويذكر أن الفنان حمدي الميرغني ينتظر عرض فيلمه الجديد «تماسيح النيل» من بطولة مصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضاً.