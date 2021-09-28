الرى: تكثيف العمل على إزالة التعديات على النيل طبقًا لتوجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، المهندس محمد غانم، أن الشهور القادمة ستشهد العمل بمعدلات عالية حتى يتم التخلص من بقية التعديات على نهر النيل، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال "غانم"، خلال اتصال هاتفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الفضائية: "إن نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بلغت 120 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل"، لافتا إلى أنه تمت إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل منذ إطلاق حملة "إنقاذ النهر" فى يناير 2015.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن عمليات الردم فى المجرى المائى لنهر النيل تمثل تهديدا كبيرا لتأثيرها على قدرة القطاع المائى على نقل المياه، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن المتعدى هو الذى يزيل التعديات التى أحدثها، بالإضافة إلى تحويله إلى النيابة العسكرية.

وعن التنسيق مع الجهات الأمنية، قال غانم إن معظم عمليات الإزالة تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومع المحافظات المعنية على حسب موقع الإزالة سواء كان نهر النيل أو الترع أو المصارف".

وأشار إلى أن عمليات التعدى على نهر النيل تؤثر فى المجرى المائى وتهدر آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن أبرز نماذج التعدى على نهر النيل شهدها "فرع رشيد"، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن نسبة المياه التى كانت تمر من الفرع كانت بمعدل 80 مليون متر مكعب فى اليوم، أصبحت الآن بعد التعديات 30 مليون متر مكعب فقط فى اليوم.

وبسؤاله عن آخر التطورات التى تخص "تبطين الترع"، قال المتحدث إنه "تم الانتهاء من تأهيل ما يقرب من 2.700 كيلو متر خلال عام واحد فقط "، لافتا إلى أن المستهدف فى جميع مراحل المشروع 20.000 كيلومتر.