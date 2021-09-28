«انزل يا جميل على الساحة».. محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاد زوجته «صور»

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حرص الفنان المصري محمد الشرنوبي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته راندا رياض، والذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمر.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنان محمد الشرنوبي بعيد ميلاد زوجته راندا رياض.

محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية لزوجته

نشر الشرنوبي صورتين تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والتي طغى عليهم الرومانسية، وعلق عليهم قائلًا: "كل سنة وأنت طيب ومن قلبي قريب.. انزل يا جميل على الساحة".

وأضاف: "عيد ميلاد حبي أنا عشان جرحي مش نافعة.. كل سنة وأنت طيبة، ودائمًا معايا يا حبيبتي".

آخر أعمال محمد الشرنوبي

يذكر أن أخر أعمال الشرنوبي مسلسل "كل ما نفترق" من بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسرعبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

أحداث مسلسل وكل ما نفترق

وفي أحداث مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج، تجسد الفنانة دور 3 شخصيات حيث تتحدث الصعيدي في شخصية، وتجسد دور رجل في شخصية أخرى، والثالثة هي شخصية امرأة غنية.

وفي بداية أحداث مسلسل وكل ما نفترق، شهدت الكثير من مشاهد الأكشن للفنانة ريهام حجاج والفنان محمد الشرنوبي، الذي يعمل كـ«دليفري» في أحد المطاعم، والذي وقع في مشكلة مع إحدى العصابات المتخصصة في تجارة الأطفال.

وخطف محمد الشرنوبي ابنة ريهام حجاج في مسلسل وكل ما نفترق بعد اقتحام منزلها، وانتهت باجتماع عائلة أحمد فهمي زوج ريهام حجاج، واتفقوا على قتلها، وهو ما حدث بالفعل وعملت ريهام على دفنها.