صور.. إيرو سبورت يكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بالطيران المدنى 

جدة - نرمين السيد - أقامت إدارة نادى إيروسبورت، التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حفلا لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بقطاع الطيران المدنى وأعضاء النادى، ممن انطبقت عليهم معايير التقدم لحفل التكريم، وهم أوائل الشهادات بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولأول مرة حرصت إدارة نادى إيروسبورت هذا العام على تكريم الحاصلين على تقديرات عالية بالشهادات الجامعية والحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه بتقدير ممتاز.





جاء ذلك فى إطار برامج المسؤولية الاجتماعية، وتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالحرص على تنفيذ الرؤية الاجتماعية لوزارة الطيران المدنى، والتى تهدف بعض من هذه البرامج إلى رعاية العاملين وأسرهم اجتماعيا.

ومن جانبه أكد الملاح على هانى، رئيس مجلس إدارة نادى إيرو سبورت - والذى حضر الحفل وكرم المتفوقين - على أن النادى يحرص على إقامة هذا الاحتفال كتقليد سنوى منذ عدة سنوات لأجل تشجيع أبناء العاملين بالطيران المدنى وأبناء الأعضاء على التفوق الدراسى جنبا إلى جنب مع ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية.

وأضاف أنه بلغ عدد المكرمين هذا العام 50 طالبا وطالبة من مختلف الشهادات الدراسية ممن انطبقت عليهم شروط التكريم.

حضر الحفل محاضرون بمجال التعليم التربوى، وممثلو بعض الأكاديميات المختصة بالتدريب والتعليم، تحت إشراف الإدارة التنفيذية لنادى إيروسبورت فرع A وتنظيم لجنة النشاط الثقافى والاجتماعى.