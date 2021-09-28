وزير التعليم: الدراسة فى موعدها واعتدنا على شائعات التأجيل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة مستعدة لعام دراسى منتظم، مشيرًا إلى أن الدراسة ستبدأ فى 9 أكتوبر المقبل، كما أن الوزارة تواصل إعطاء لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس.





وأضاف شوقى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث، مساء اليوم، أننا اعتدنا على شائعات تأجيل العام الدراسى، وأوضح شوقى: لدينا عجز مستمر فى المدرسين وفقًا لعدد الطلاب وغير مسموح لنا قانونا تعيين مدرسين جدد بسبب عدم وجود ميزانية، مؤكدًا أن 85% من موازنة الوزارة تذهب لصالح المرتبات لذلك نلجأ لحلول أخرى. وذكر وزير التعليم أن مناهج الصف الرابع الابتدائى لم يتم طرحها حتى الآن، وشغل المناهج والتقييم لا يحدث على السوشيال ميديا والوزارة ليست فى انتظار رأى غير المختصين فى المناهج.

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