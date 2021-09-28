باريس سان جيرمان يتفوق على مان سيتي 1-0 فى شوط مثير بدوري الأبطال "صور"

نجح فريق باريس سان جيرمان، في إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه مانشستر سيتى، بهدف دون مقابل، في المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

أحرز السنغالى إدريسا جاى الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 8 من بداية المباراة، وهو أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الكروية.

وأصبح جاى يتصدر قائمة أفضل هدافى نادى العاصمة الفرنسية هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 4 أهداف مع الثنائى كيليان مبابى وأنديرا هيريرا.

وتفوق جاى تهديفيا مع نادى العاصمة الفرنسية على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى لم يسجل أى هدف حتى الآن، والبرازيلى نيمار الذى سجل هدفا وحيدا هذا الموسم.

ويقود النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي هجوم باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسري، أمام أولمبيك ليون بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وغيابه ضد ميتز ومونبلييه بالترتيب.تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمى، نونو مينديز

خط الوسط: هيريرا، فيراتى، ادريسا جاي

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابى، نيمار

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: لابورت، دياز، كانسيلو، والكر

خط الوسط: دى بروين، رودرى، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، جاك جريليش

ويخوض باريس سان جيرمان مواجهة الليلة بنكهة ثأرية، بعد أن أُقصى على يد مانشستر سيتي الموسم الماضى من الدور نصف النهائي بعد خسارته ذهابا وإيابا بنتيجة 2 – 1 و 2 – 0، حيث يتفوق أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا تاريخيا في مواجهاته أمام الفريق الباريسي على مستوى المسابقة من خلال تحقيقهم الفوز في 3 مباريات وحسم التعادل المواجهة الرابعة.

ويتصدر مانشستر سيتى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على لايبزيج الألماني 6 – 3، بينما سقط الفريق الباريسي في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1-1.

فرحة لاعبى باريس سان جيرمان

احتفال ميسي وإدريسا جاى

نيمار خلال اللقاء

ميسي يحاول المرور من لاعبى السيتى

إدريسا جاى صاحب الهدف الأول