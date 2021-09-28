التموين: مد معرض أهلا مدارس إلى 2 أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مد معرض أهلا مدارس الرئيسى بمحافظة القاهرة، فى أرض المعارض بمدينة نصر، حتى يوم 2 أكتوبر 2021، بدلا من انتهائه يوم 30 سبتمبر 2021.





وأشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن قرار الوزير بمد معرض أهلا مدارس يأتى فى إطار الإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسى لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأشار حسام إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأكد حسام أن نسبة التخفيضات بمعارض أهلا مدارس، تتراوح بين 25% إلى 30%، بمشاركة 210 عارضين، يشاركون فى معرض أهلا مدارس الرئيسى، ويقام على مساحة 3.000 م2.

يذكر أن معظم شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، تشارك بالمعرض، وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية، وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما يشمل كل احتياجات طلاب المدارس وتشمل "أدوات مكتبية وكتابية والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التى يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى".