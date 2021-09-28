فيديو - الرعاية الصحية تطلق المرحلة الأولى من برنامج القيادة والتطوير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج القيادة والتطوير The Leadership Program "الممول بالكامل" من الهيئة، والذى يتضمن العديد من الفرص والمنح الدراسية المتخصصة فى جميع المجالات لتنمية مهارات العاملين، تماشيًا مع استراتيجية الهيئة فى تبنى ثقافة الجدارات ومواكبة عجلة التطور العلمى وبناء كوادر الصف الثانى وضمان مستقبل أفضل لجميع العاملين فى القطاع الصحى.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن المرحلة الأولى لبرنامج القيادة والتطوير تتضمن ترشيح العاملين المتميزين من قِبل مدراء أفرع هيئة الرعاية الصحية والإدارات والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، للتعليم المستمر والتطوير الذاتى لهم من أجل خلق صف ثانِ وثالث من الكوادر القيادية القائمة على أسس علمية متميزة، وذلك من خلال ترشيح نائب لنفس الوظيفة القائمة Successor، أو الترشيح لمجال وظيفى مختلف "Job Rotation"، وذلك تطبيقًا لمبدأ الملائمة الوظيفية التى تستهدف تحقيق أعلى نسبة كفاءة للأداء الوظيفى.

وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى لبرنامج القيادة والتطوير يتضمن أيضًا فرص الترشيح الذاتى التى تضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فى الترشيح وتلقى الفرص الخاصة بالبرنامج لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الكفاءات الموجودة بكافة المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وتابعت: أنه تم نشر السياسات الخاصة بنظام الترشيح لبرنامج القيادة والتطوير إضافة إلى لينكات التقديم والترشيح عبر استمارات الجوجل فورم والبريد الإلكترونى من خلال منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية على الرابط التالى: https://fb.watch/8jcjr7ujYP/ .

وأكد الدكتور أحمد السبكى أن برنامج القيادة والتطوير يتيح فرص تدريبية هائلة لتنمية مهارات جميع العاملين بالقطاع الصحى سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية، كما أنه يتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة فى المجالات كافة، تعمل على تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين، وترسم الطريق إلى الوظائف القيادية داخل هيئة الرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

كما أكد السبكى، أن إطلاق برنامج القيادة والتطوير يأتى فى إطار التوجهات الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية فى استثمار العنصر البشرى أثمن مورد لدى الهيئة يضمن بناء قدراته وتنمية مهاراته توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد ولكافة المتعاملين بأعلى معايير الجودة العالمية فى ضوء تنفيذ أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.