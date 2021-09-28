عضو لجنة مكافحة كورونا: تحاليل الأجسام المضادة بعد التطعيم ليس لها قيمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ممرضى وزارة الصحة الخاصين بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مدربين بشكل كبير على حقن اللقاح فى المكان الصحيح، مشيرا إلى أن خلط اللقاحات لا ينصح به علميا ولكن ليس به خطورة.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر فضائية dmc، أوضح الدكتور محمد النادى، أن الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات المتوفرة قد تمتد إلى عام فى جسم الإنسان، متابعا: "الفترة قد تمتد إلى سنة ومن يحكم الأجسام المضادة هو الجسم".

وأشار إلى أن هناك أشخاص يقولون إنهم تلقوا اللقاح، ولم يشعروا بأى أعراض، وهذا الأمر قد يتطلب الحصول على جرعة معززة من اللقاح، لافتا إلى أنه لا ينصح بإجراء أى نوع من أنواع التحاليل، فيما يتعلق بتحاليل الأجسام المضادة بعد تلقى اللقاح.

وتابع: "أنا ممكن أخد التطعيم ولن تتكون أجسام مضادة، وإجراء التحاليل تمنح ترويجا لمعامل التحاليل لعمل تحاليل ليس لها قيمة على أرض الواقع وستكون كسب مادى غير مشروع".

وشدد على ضرورة أن يتم حقن لقاح كورونا فى عضلة الكتف، دون أن تصل إلى أى شريان أو وريد، حتى ينجح الجسم فى تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس، معلقا: "إذا تم حقن الشخص فى مكان غير الكتف باللقاح، فلن يجد جدوى فى تكوين أجسام مضادة".

وأضاف النادى: "إذا أراد الممرض أو الدكتور التأكد من المكان الصحيح للحقنة فى الكتف، فعليه أن يسحب السرنجة للخلف حتى يتأكد من عدم نزول دم قبل الحقن باللقاح".

وأشار إلى أن الجسم قد يكون أجسام مضادة جراء تلقى اللقاح فى اليوم الـ13 من الحصول عليه، وفى الجرعة الثانية يكون الأجسام المضادة بعد أسبوع من تلقيها.

وأكد أن "طالب الجامعة ليس منه خطورة من العدوى بكورونا، ولكن الخطورة تكمن فى تحوله إلى مصدر للعدوى بين أفراد أسرته والمحيطين به، لأنه سيكون مصدر للعدوى".