شكرى يستقبل مساعد الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى غدًا بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - يستقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، غدًا الأربعاء، جيك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى "مستشار الأمن القومى".



جدة - نرمين السيد - يستقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، غدًا الأربعاء، جيك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى "مستشار الأمن القومى". وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

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