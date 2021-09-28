بعد أداء سئ في الشوط الأول .. ميسي يسجل أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتى في الدقيقة 74

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الهدف الثانى في شباك نظيره مانشستر سيتى، بالدقيقة 74 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

ويقود النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي هجوم باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسري، أمام أولمبيك ليون بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وغيابه ضد ميتز ومونبلييه بالترتيب.

ويعد هذا الهدف هو الأول من توقيع ميسي مع باريس سان جيرمان عقب إنتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برشلونة الإسبانى.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمى، نونو مينديز

خط الوسط: هيريرا، فيراتى، ادريسا جاي

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابى، نيمار

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: لابورت، دياز، كانسيلو، والكر

خط الوسط: دى بروين، رودرى، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، جاك جريليش

ويخوض باريس سان جيرمان مواجهة الليلة بنكهة ثأرية، بعد أن أُقصى على يد مانشستر سيتي الموسم الماضى من الدور نصف النهائي بعد خسارته ذهابا وإيابا بنتيجة 2 – 1 و 2 – 0، حيث يتفوق أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا تاريخيا في مواجهاته أمام الفريق الباريسي على مستوى المسابقة من خلال تحقيقهم الفوز في 3 مباريات وحسم التعادل المواجهة الرابعة.

ويتصدر مانشستر سيتى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على لايبزيج الألماني 6 – 3، بينما سقط الفريق الباريسي في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1-1.