فيرمينو يسجل الهدف الرابع للريدز في مرمي بورتو بدوري أبطال أوروبا

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على بورتو البرتغالي 4-1 خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وجاء هدف بورتو الأول في الدقيقة 74 عبر مهدي تريمي، وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون/ خط الدفاع: ميلنر، ماتيب، فان دايك، روبرتسون/ خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز/ خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزاً مستحقاً على ميلان بنتيجة 3-2 فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، ويأتى خلفاً له بورتو برصيد نقطة واحدة ثم أتلتيكو مدريد ثالثاً بنفس الرصيد من النقاط، وأخيراً ميلان بدون رصيد من النقاط.