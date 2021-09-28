فى دوري أبطال أوروبا.. هزيمة قاسية لريال مدريد أمام شيريف المغمور 2 / 1 على ملعبه

هزيمة غريبة وقاسية تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني أمام شيريف تيراسبول بطل مقدونيا بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح أهداف المباراة فريق شيريف تيراسبول عن طريق اللاعب دجاسور ياخشيبايف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل هدف التعادل لفريق ريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

عاد بعدها الضيوف لمواصلة تهديد مرمى ريال مدريد بعدما استطاعوا احراز هدف الحسم في الدقيقة 89 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب سباستيان ثيل.

بهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عن 3 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما تصدر فريق شيرف تيراسبول بطل مقدونيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط متفوقاً على جميع منافسيه حتى الآن.

وشهدت المباراة تخطى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني أرقام المهاجم التاريخي راؤول جونزاليس في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدام سجل هدف التعادل للريال في مرمى شيريف.

ووفقاً للموقع الرسمي للبطولة سجل راؤول جونزاليس 71 هدفاً في دوري أبطال أوروبا بينما وصل كريم بنزيما للهدف رقم (72) ليصبح الهداف الرابع في تاريخ البطولة ، خلف كريستيانو (136) وميسي (120) وليفاندوفسكي (75).

وإفتتح فريق ريال مدريد مشوار في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على إنتر ميلان 1-0 بالجولة الأولي لدور المجموعات، فيما حقق شيريف تيراسبول أول إنتصار له على شاختار دونيتسك الأوكراني.