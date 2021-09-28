باريس سان جيرمان يضرب مان سيتي بثنائية في دوري أبطال أوربا .. وميسي يسجل هدفه الأول .. فيديو

حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر سيتى، بهدفين دون مقابل، في المواجهة النارية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.باريس سان جيرمان ضد مان سيتي

أحرز السنغالى إدريسا جاى الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 8 من بداية المباراة، وهو أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الكروية.

وأصبح جاى يتصدر قائمة أفضل هدافى نادى العاصمة الفرنسية هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 4 أهداف مع الثنائى كيليان مبابى وأنديرا هيريرا.

ونجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثانى للبي إس جى من تسديدة رائعة في الدقيقة 74 من زمن المباراة، ويعد هذا الهدف هو الأول من توقيع البرغوث مع باريس سان جيرمان عقب إنتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برشلونة الإسبانى.

وعاد ميسي للمشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسري، أمام أولمبيك ليون بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وغيابه ضد ميتز ومونبلييه بالترتيب.

باريس سان جيرمان ضد مان سيتي

وخاض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: دوناروما / خط الدفاع: كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمى، نونو مينديز / خط الوسط: هيريرا، فيراتى، ادريسا جاي / خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابى، نيمار.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالى: حراسة المرمى: إيديرسون / خط الدفاع: لابورت، دياز، كانسيلو، والكر / خط الوسط: دى بروين، رودرى، بيرناردو سيلفا / خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، جاك جريليش.كلوب بروج يتخطى لايبزيج

وفى نفس التوقيت، حقق كلوب بروج البلجيكى فوزا ثمينا على مضيفه لايبزيج الألماني، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "ريد بول ارينا".

بهذه النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة الأولى بدورى الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط كلوب بروج الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، بينما جاء مان سيتي ثالثا برصيد 3 نقاط، وتذيل لايبزيج الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.باريس سان جيرمان ضد مان سيتي

وكان مانشستر سيتى حقق فوزا عريضا في الجولة الأولى على لايبزيج الألماني 6 – 3، بينما سقط الفريق الباريسي في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1-1.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدورى الفرنسي برصيد 24 نقطة، بعد تحقيقه العلامة الكاملة، من خلال فوزه فى 8 مباريات متتالية، بعد فوزه الأخير على مونبلييه بثنائية نظيفة، فى المقابل حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه تشيلسي بهدف نظيف، فى معقل البلوز "ستامفورد بريدج"، ضمن الجولة السادسة من الدورى الإنجليزي.