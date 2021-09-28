في ليلة كروية ممتعة .. محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لإكتساح بورتو بخماسية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على مضيفه بورتو البرتغالى بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وتألق نجمنا المصري محمد صلاح الذي شارك من بداية المباراة، وسجل ثنائية خلال اللقاء، ليخرج من الدقيقة 65 من أجل الراحة استعدادا لمباريات الريدز المقبلة في البريميرليج.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 18 عبر نجمنا المصري محمد صلاح من متابعة جيدة أمام المرمى، والذي حقق به العديد من الأرقام القياسية، قبل أن يسجل ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 77 و81 لينتهي اللقاء بفوز الريدز 5-1.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن صلاح أصبح ثاني أكبر هداف إفريقي في تاريخ المسابقة متخطيا صامويل إيتو برصيد 31 هدف، فيما يتربع على الصدارة نجم تشيلسي السابق المهاجم الإيفواري ديديه دروجبا برصيد 44 هدف.

أشارت الشبكة إلى ان محمد صلاح سجل في كل مباراة من مبارياته الست الأخيرة مع ليفربول في جميع المسابقات ؛ وهي المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب ستة أهداف متتالية للنادي منذ أبريل 2018 ، عندما سجل صلاح نفسه في سبع مباريات متتالية.

كما تخطى صلاح أسطورة بايرن ميونخ جيرد مولر وهداف مانشستر يونايتد التاريخي واين روني قائمة هدافي دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون/ خط الدفاع: ميلنر، ماتيب، فان دايك، روبرتسون/ خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز/ خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزاً مستحقاً على ميلان بنتيجة 3-2 فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا، ليتربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.