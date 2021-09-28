الحكومة: عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، كافة الوزراء بإصدار قرار تنظيمى بعد السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل pcr كل 3 أيام.

وتضمن قرار رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير أن يتولي كل الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية اعتبارا من تاريخ محدد وبحد أقصي بعد شهرين إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل pcr كل 3 أيام.