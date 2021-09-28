/652395/شيريف-الملدوفي-يصعق-ريال-مدريد-في-الوقت-القاتل-ويحقق-العلامة-الكاملة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد شوط المباراة الأول مفاجأة بتسجيل نادي شيريف هدف التقدم عن طريق رأسية اللاعب جاسور جاخشيباييف في الدقيقة الخامسة والعشرون لتصبح النتيجة تقدم نادي شيريف بهدف مقابل لاشيئ.

ثم توالت هجمات فريق ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما وفينسيوس جونيور وإيدين هازارد, من أجل إحراز هدف التعادل ولكن يقابلهم تألق من لاعبي نادي شيريف وينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة هدف نظيف لصالح نادي شيريف الملدوفي.

ثم يواصل الفرنسي كريم بنزيما تألقة ويحرز هدف التعادل لفريق ريال مدريد من ركلة جزاء سددها ببراعة علي يمين الحارس وتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة يتمكن سيباستيان تيل لاعب فريق شيريف من تسجيل هدف الفوز لفريقة والحصول علي نقاط المباراة الثلاث ويتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".

مجموعة ليفربول بدوري الأبطال

وأشار: "نحن في مجموعة صعبة للغاية، أتلتيكو ضد بورتو في مباراة الجولة الماضية كانت صعبة، وإذا كان أحدهم يستحق الفوز، فقد كان بورتو وليس أتلتيكو، وهذا يعني أننا سنواجه فريقًا صعبًا غدًا".

وأشاد يورجن كلوب بـ ديوجو جوتا مهاجم الفريق: "ديوجو لاعب استثنائي، نحن سعداء حقًا بتعاقدنا معه، شخصيته قوية ورجل ناضج جدًا في سن مبكر، وهذا يجعله يستمتع بعمله، ليس من السهل تحسيننا من قبل لاعب، ولكن ديوجو فعل ذلك".

وعن كورتس جونز: "في المباراة الأخيرة كان مثالًا جيدًا، قلت له بأن هذه الطريقة التي يجب أن يلعب بها، يدافع ويهاجم، ويمكنه اللعب بالقدم اليمنى واليسرى، هذا ما يجعله مميزًا جدًا".

واختتم: "لا توجد إصابات جديدة، تياجو مستبعد للإصابة، وكذلك هارفي إليوت الذي لن يعود قريبًا، ونأمل استمرار ذلك".