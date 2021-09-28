/652396/أتليتكو-مدريد-يخطف-الفوز-من-ميلان-الإيطالي-في-الوقت-القاتل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تمكن نادي ميلان الإيطالي من إحراز هدف اللقاء الأول في الدقيقة 20 عن طريق رافائيل لياو وتصبح النتيجة تقدم ميلان بهدف نظيف.

إستمرت محاولات فريق أتليتكو مدريد لإحراز هدف التعادل حتي تمكن جريزمان من إحراز أول أهدافة مع الفريق منذ عودتة ويتعادل أتليتكومدريد في الدقيقة الرابعة والثمانين.

ثم يأتي الأوروجواياني لويس سواريز ويحرز هدف الفوز لفريق أتليتكو في الوقت القاتل من المباراة وتصبح النتيجة تقدم أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بعد تعادلة في لقاء الجولة الماضية أمام فريق بورتو البرتغالي.

بينما يأتي فريق ميلان في المركز الرابع والأخير بعد خسارتة من ليفربول في لقاء الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نتيجة ليفربول وميلان انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول. ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا،

ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي متابعة بطولة دوري أبطال أوروبا يلا شوت الجديد يمكن متابعة جميع المباريات يلا لايف حيث بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول،

وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان. زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".

مجموعة ليفربول بدوري الأبطال

وأشار: "نحن في مجموعة صعبة للغاية، أتلتيكو ضد بورتو في مباراة الجولة الماضية كانت صعبة، وإذا كان أحدهم يستحق الفوز، فقد كان بورتو وليس أتلتيكو، وهذا يعني أننا سنواجه فريقًا صعبًا غدًا".

وأشاد يورجن كلوب بـ ديوجو جوتا مهاجم الفريق: "ديوجو لاعب استثنائي، نحن سعداء حقًا بتعاقدنا معه، شخصيته قوية ورجل ناضج جدًا في سن مبكر، وهذا يجعله يستمتع بعمله، ليس من السهل تحسيننا من قبل لاعب، ولكن ديوجو فعل ذلك".

وعن كورتس جونز: "في المباراة الأخيرة كان مثالًا جيدًا، قلت له بأن هذه الطريقة التي يجب أن يلعب بها، يدافع ويهاجم، ويمكنه اللعب بالقدم اليمنى واليسرى، هذا ما يجعله مميزًا جدًا".

واختتم: "لا توجد إصابات جديدة، تياجو مستبعد للإصابة، وكذلك هارفي إليوت الذي لن يعود قريبًا، ونأمل استمرار ذلك".