الطاهرى عن بحر البقر: الاسم اتكرر بعد 51 سنة بس فى خانة الأرقام القياسية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنه بعد مرور 51 عاما على مجزرة بحر البقر التى ارتكبتها إسرائيل بحق أطفال مصر، عاد هذا الاسم يحلق من جديد، لكن هذه المرة سجل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كإنجاز مصرى بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لأكبر محطة تحلية مياه فى العالم.





وأوضح الطاهرى، خلال حلقة اليوم من برنامجه "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "النهاردة وبعد 51 عاما.. مصر والمصريين بيعلموا العالم درس جديد فى كبرياء الأمم". وأضاف: "معنى الكبرياء المصرى اتجسد بعد 51 عاما سمعنا تانى اسم بحر البقر مرة تانية، وبيتسجل هذه المرة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كإنجاز مصرى بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لأكبر محطة تحلية مياه فى العالم". وتابع الطاهرى: "قصة بناء حائط الصواريخ تستحق الخلود لأنه اتبنى بالدم، وتحديدا يوم 8 أبريل عام 1970 ومن أجل إيقاف طوفان الهجمات المصرية، ارتكب العدو مجرزة بحر البقر وضربت الطائرات الفانتوم الإسرائيلية مدرسة الأطفال التى راح ضحيتها 30 طفلا و50 مصابا.. حادث بشع اهتز له العالم". وأشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، زعيم تاريخى ما زال صدى حضوره فى الوجدان المصرى والعربى والإفريقى. وبين الطاهرى: "قبل وفاة الزعيم الراحل عبد الناصر بستة أشهر كان القتال على أشده فى واحدة من أشرف وأشرس الحروب وهى حرب الاستنزاف من علميات نوعية متعددة وبطولات متعددة لأبطالنا تنفذ خلف خطوط العدو".

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