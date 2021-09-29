الطاهرى: هناك فرق شاسع بين حرية الرأى وفوضى الفكر وعقم الأفكار

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الطاهرى"، خلال حلقة الليلة، من برنامجه "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرق شاسع بين حرية الرأى وفوضى الفكر وعقم الأفكار، لافتا إلى أن الأمم تبنى بالعمل لا بالكلام الفارغ.
وتابع: "مصر ليست مادة حوارية للحكى لإشباع ذاتك، لتصدر للناس وهم بأن هناك أزمة حرية وتعبير، وهذا ليس له علاقة بحرية التعبير، وإنما بالمعرفة، وهى حجر الزاوية فى معركة الوعى".
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