السفير البريطانى يشيد بقرار بلاده بإلغاء نصيحة عدم السفر لمصر بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال "بايلى"، فى تغريدة اليوم الثلاثاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "إنها أخبار رائعة اليوم قيام الخارجية البريطانية بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر بسبب مخاطر كورونا .. نأمل أن نرى السياح البريطانيين قريبًا".

من جانبها، أشارت السفارة البريطانية، عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنه تم تحديث نصائح السفر الخاصة بالمملكة المتحدة وتم إزالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالى لمخاطر ‫كوفيد- 19".