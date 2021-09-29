أحمد الطاهرى يعلن المواعيد الجديدة لبرنامجه 60 دقيقة على إكسترا نيوز

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، تغيير موعد برنامج 60 دقيقة، الذى يذاع على فضائية إكسترا نيوز، ليذاع يومى الثلاثاء والأربعاء، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.





واستهل الطاهرى حلقة الليلة، قائلا: "نلتقى بكم فى موعدنا الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء من الساعة 11 إلى الساعة 12". وكان البرنامج يعرض فى السابق يومى الخميس والجمعة، فى الثامنة مساء.

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