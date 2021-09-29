بعد تسجيله لهدفين .. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة ليفربول وبورتو بدوري أبطال أوربا

حصد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي، التي انتهت بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وتألق نجمنا المصري محمد صلاح الذي شارك من بداية المباراة، وسجل ثنائية خلال اللقاء، ليخرج من الدقيقة 67 من أجل الراحة استعدادا لمباريات الريدز المقبلة في البريميرليج.

وخلال 67 دقيقة لعب حقق صلاح 36 لمسة للكرة، ومحاولتين على المرمى سجل منهما هدفين، بدقة تمرير بلغت %85، وخلق فرصتين.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 18 عبر نجمنا المصري محمد صلاح من متابعة جيدة أمام المرمى، والذي حقق به العديد من الأرقام القياسية، قبل أن يسجل ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 77 و81 لينتهي اللقاء بفوز الريدز 5-1.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون/ خط الدفاع: ميلنر، ماتيب، فان دايك، روبرتسون/ خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز/ خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزاً مستحقاً على ميلان بنتيجة 3-2 فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا، ليتربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.