/652397/الصحة-تسجيل-718-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-و39-حالة-وفاة-وخروج-599-متعافيا

قامت وزارة الصحة بالإعلان عن بيانها اليومي بشأن حالات كورونا ، مضيفة خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى اليوم الثلاثاء.

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وأوضح خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

الصحة تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة وخروج 599 متعافيًا

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 303045 من ضمنهم 255658 حالة تم شفاؤها، و 17263 حالة وفاة.