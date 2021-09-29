أحمد أيوب: ما يحدث فى مصر هو أكبر عملية لتنمية دولة فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن ما يحدث فى مصر هو أكبر عملية لتنمية دولة فى التاريخ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يدرك كافة مشكلات مصر، ويتحرك فى جميع الملفات فى نفس الوقت.





وأوضح فى حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، إن مصر فى عهد الرئيس السيسى، أصبحت تتعود على كلمة أكبر، مثل أكبر مشروع لمحطة معالجة على مستوى العالم، أكبر مشروع قومى للطرق، أكبر مشروع لاستصلاح الأراضى. وأشار إلى أن هذا ليس حديث مجازى، لكنه يكون بشهادات دولية، تؤكد أن ما يحدث فى مصر هو أكبر عملية لتنمية دولة فى التاريخ. وشدد أيوب على أن التنمية تعتبر جزء من استراتيجية الأمن القومى، مبينا أن مصر أصبحت حاليا أكثر دولة فى حوض النيل، توظف المياه فى التنمية، كما أكد أن استراتيجية المياه هى مفتاح التنمية فى سيناء.

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