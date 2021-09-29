فيديو - أحمد أيوب يحكى موقفا مثيرا للدهشة أثناء عودته من سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى، والإعلامى أحمد الطاهرى، فى برنامجه "60 دقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن أعداء النجاح كلما أنجزت الدولة فى ملف ما، تجد محاولات من هؤلاء للفت انتباه الناس من خلال محاولات ممنهجة منهم للتشويه.
وأضاف أيوب: "بحر البقر منذ 50 عاما، كانت رمزا للألم عندما كانت سيناء محتلة، أما اليوم، فهى رمز للأمل، ويقام عليها أكبر محطة معالجة مياه صرف فى العالم، وستساهم فى زرع 500 ألف فدان فى سيناء، التى كانت محتلة وتعانى.
وحكى الكاتب الصحفى أحمد أيوب عن مشوار عودته من سيناء بعد افتتاح بعض المشروعات القومية، قائلا: "أمس عندما عدت من سيناء، عدنا فى حوالى ساعتين ونصف، وهو ما أثار استغراب زملائى، فسألونى كيف عدت بهذه السرعة، فقلت لهم الآن سيناء أصبحت جزءا لا يتجزأ من باقى مصر، اليوم من يسير فى سيناء يسير وسط المشروعات، اليوم نعمر سيناء ونفتتح فيها مشروعات هى الأضخم، لأنها جزء مقدس من مصر".
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