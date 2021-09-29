فيديو - على جمعة : مصر ذكرت فى القرآن الكريم 82 مرة

جدة - نرمين السيد - أكد العلامة الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مصر بلد عزيز وغال وله مكانة كبيرة فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.





وقال، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة "الأولى" بـ التليفزيون المصرى: "قدر مصر يتمثل فى ذكرها فى القرآن الكريم 5 مرات، وعندما نحسب جميع المواقف التى ذُكرت فيها مصر بـ القرآن الكريم، نصل إلى أن مصر ذكرت فى القرآن الكريم 82 مرة". واستطرد الدكتور على جمعة : "كل عصر له مصطلحاته، ومفاهيمه التى تسهل طرق إيصال الأفكار.. وتجديد الخطاب الدينى لا يعنى وحيا جديدا أو تلاعبا فى الثوابت والعقائد ".

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