غدا .. مطار القاهرة يستقبل 1.6 مليون جرعة من فايزر

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، إن الشحنة الجديدة من فايز ستبلغ 1.6 مليون جرعة، لافتة إلى أنه سيتم توزيعها على مراكز تلقى تطعيمات كورونا فى المحافظات، مؤكدة أن الأولوية ستكون لـ راغبى السفر إلى الخارج.

جدير بالذكر، أن لقاح "فايزر" لم يختبر إلا على الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، ولذلك لا توصى منظمة الصحة العالمية فى الوقت الحالى، بتطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، حتى لو كانوا ينتمون إلى فئة معرضة لخطر شديد.

ولفتت إلى أن اكتساب حماية كاملة من اللقاح يتطلب تلقى جرعتين منه، وتوصى المنظمة بأن تتراوح الفترة الفاصلة بين الجرعتين من 21 إلى 28 يوماً.