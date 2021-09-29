نشاط الرئيس السيسى يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تطوير التعاون الاقتصادى والعسكرى مع البرازيل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالبرازيل، والتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، للاستفادة مما لدى البلدين من إمكانات متنوعة، خاصة فى ظل التجربة التنموية البرازيلية، والأهمية الإستراتيجية التى تمثلها البرازيل بالنسبة لمصر، باعتبارها شريكا تجاريا مهما لها فى أمريكا اللاتينية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وأنطونيو باتريوتا، السفير البرازيلى بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، بما فى ذلك صدور البيان الرئاسى الأخير عن مجلس الأمن الدولى، الذى دعا إلى امتثال جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا خلال فترة وجيزة، إذ أكد نائب الرئيس البرازيلى، فى هذا الإطار، تفهم بلاده أهمية تدفق نهر النيل لمصر من أجل الأمن المائى والغذائى المصرى.

وأضافت أن اللقاء شهد توافقا بشأن تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة فى المجالات العسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر، وتشجيع السياحة البرازيلية للمقاصد السياحية المصرية.

وذكرت "الأهرام" أن نائب الرئيس البرازيلى نقل تحيات الرئيس البرازيلى، جايير بولسونارو، إلى الرئيس السيسى مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة، ومؤكدا تقديره ما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة على الصعيدين السياسى والاقتصادى.

وفى تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس يوجه بمواصلة تطوير وميكنة منظومة المحاكم" أن الـرئـيـس السيسى وجه بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكـم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلـك من أجل الإســراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلـك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل.. مشيرة إلى أن السفير بسام راضـى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية صرح بـأن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية.

واستعرض وزير العدل فى هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى شهر يونيو الماضى، خاصة ما يتعلق ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرا فى هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل فى النيابة العامة اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد الشهر الـقـادم، فضلا عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضا اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.

كما تناولت صحيفة "الأخبار" كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خـلال اجتماع رؤســاء الــدول والحـكـومـات تحـت عنوان "فرص العمل والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر"، الذى تنظمه الأمم المتحدة افتراضيا، فى إطار مبادرة تمويل التنمية فى حقبة جائحة كورونا وما بعده، والتى ألقاها د. مصطفى مدبولى، رئيس الــوزراء، نيابة عنه.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى، أكد أن جائحة كورونا مثلت، ولا تـزال، تحديا حقيقيا يواجه كل دول العالم، يختبر قدراتنا جميعا على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعاجلة آثارها السلبية، خاصة فى الدول النامية، لاسيما ما يتعلق بتوفير فـرص العمل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

وأضـاف أنه وفقا لذلك، سارعت مصر باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تلك الآثـار وتخفيف تداعياتها، وإيمانا من الدولة المصرية بضرورة أن تمثل جهود التعافى من آثار الجائحة فرصة وحافزا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، فقد عملت على إعـادة ترتيب أولويات خططها الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادى العالمى الجديد، خاصة فى عـدد من القطاعات والأنشطة التى تتسم بالمرونة والقدرة على التعافى السريع.

وأشــار الرئيس السيسى إلـى أن مصر تقوم بتدعيم تلك الجهود، من خلال إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ تتضمن محاور مهمة تسهم فى تنفيذ مصر لالتزاماتها وفقا لاتفاق باريس بالتوازى مع دعم جهود التنمية، وأكد أن قدرة الاقتصاد العالمى على التعافى من آثار الجائحة وتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة يرتبط بشكل وثيق بقدرة دولنا النامية، خاصة فى القارة الأفريقية، على استعادة معدلات التنمية الاقتصادية التى استطاعت تحقيقها قبل الجائحة.

وتحت عنوان " الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل عبد الناصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، أناب الفريق أول محمد زكـى القائد الـعـام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ووضع الفريق أول محمد زكى إكليلًا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.. ونقل القائد الـعـام للقوات المسلحة خـلال لقائه أسـرة الـزعـيـم الـراحـل اعـتـزاز وتـقـديـر الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بما حققه الرئيس عبدالناصر لمصر من مكانة رائدة إقليميا ودوليا، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومـسـانـدة الـشـعـوب فـى نضالها مـن أجل الاستقلال والحرية.

وفى تناولها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الرى تجهز لموجات كبرى تطارد التعديات على النيل"، أن وزير المـوارد المائية والـرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أكد أن الـوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لجميع أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه التعدى على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحا أن أجهزة الـــوزارة تعمل على مـدار الساعة وخـلال الإجــازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده وزير الرى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجارى المائية والموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الـــوزارة بمختلف المحافظات، والترتيبات النهائية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

واستعرض عبدالعاطى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه فى غضون ستة أشهر حيث وجه الوزير الأجهزة المعنية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة مع التأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجــراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام"، التى ذكرت تحت عنوان "معيط: مليار جنيه حوافز للأطقم الطبية" أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، أكد أن هناك تكليفا رئاسيا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خصصت مليار جنيه حوافز للأطقم الطبية والتمريضية والخدمات المساعدة العاملة بالقطاعات المختلفة فى مجال الرعاية الصحية ومواجهة فيروس «كورونا»، فى إطار حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات، وتقدير جهود العاملين فى المجال الصحى فى مصر.

وأشار د. معيط إلى أن الهيئة تجرى دراسات أكتوارية دورية، كل 4 سنوات بحد أقصى، لمراجعة الاستدامة المالية من أجل التأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.

وقال الوزير إن نظام التأمين الصحى الشامل حقق طفرة كبيرة فى الأداء خلال العام الماضى بفضل إستراتيجيات "الاستثمار الآمن".