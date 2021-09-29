حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 30-9-2021

حظك اليوم برج الحمل اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: يحمل لك القمر المتنقل في برج الاسد الصديق أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربوي.

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم رومانسية وحبّاً صادقاً لم تكن تتوقعه، وتبادل الشريك أجمل المشاعر التي تشعره أنك تحبه كثيراً.

صحياً: تسيطر اكثر على اعصابك ويكون تأثيرك قويّاً جدّاً في المحيط.

حظك اليوم برج الثور اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلاً قد تبقيك في حال من اللااستقرار.

عاطفياً: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.

صحياً: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق.

حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: انطلاقة يوم مهم نشيط ومليء بالحماسة والتفاؤل والثقة بالنفس ونوعية فلكية دسمة كل شيء جاهز ما عليك الا تنظيم جدول اعمالك

عاطفياً: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.

صحياً: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.

حظك اليوم برج السرطان اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.

عاطفياً: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتماً سيتفهمها ويستوعب الأمر.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات.

حظك اليوم برج الاسد اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا مع وجود القمر في برجك فتدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات .

عاطفياً: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

صحياً: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جداً.

حظك اليوم برج العذراء اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: كن عادلاً ومنصفاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به.

عاطفياً: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية.

صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل

حظك اليوم برج الميزان الابراج الخميس 30/9/2021

مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.

عاطفياً: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجدداً بعد فتور العواطف.

صحياً: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى

حظك اليوم برج العقرب اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.

عاطفياً: تُبدي اهتماماً كبيراً بالشريك وتطّلع على بعض الامور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.

صحياً: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.

حظك اليوم برج القوس اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: يدعمك القمر من الاسد وتقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة

عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

حظك اليوم برج الجدي اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.

عاطفياً: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما.

صحياً: لا تدع أحداً يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه، بغية وضعك في موقف مزعج.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 30/9/2021

مهنياً: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً.

عاطفياً: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك

صحياً: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسماً كبيراً منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.

حظك اليوم برج الحوت اليوم الخميس 30/9/2021

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية على صعيد المناصب.

عاطفياً: تضع إصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة إحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرّف الشريك تجاهك.

صحياً: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.