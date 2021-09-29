حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 30-9-2021

حظك اليوم برج الحمل اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: يحمل لك القمر المتنقل في برج الاسد الصديق أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربوي.
عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم رومانسية وحبّاً صادقاً لم تكن تتوقعه، وتبادل الشريك أجمل المشاعر التي تشعره أنك تحبه كثيراً.
صحياً: تسيطر اكثر على اعصابك ويكون تأثيرك قويّاً جدّاً في المحيط.
حظك اليوم برج الثور اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلاً قد تبقيك في حال من اللااستقرار.
عاطفياً: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.
صحياً: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق.
حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: انطلاقة يوم مهم نشيط ومليء بالحماسة والتفاؤل والثقة بالنفس ونوعية فلكية دسمة كل شيء جاهز ما عليك الا تنظيم جدول اعمالك
عاطفياً: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.
صحياً: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.
حظك اليوم برج السرطان اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.
عاطفياً: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتماً سيتفهمها ويستوعب الأمر.
صحياً: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات.
حظك اليوم برج الاسد اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا مع وجود القمر في برجك فتدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات .
عاطفياً: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.
صحياً: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جداً.
حظك اليوم برج العذراء اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: كن عادلاً ومنصفاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به.
عاطفياً: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية.
صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل
حظك اليوم برج الميزان الابراج الخميس 30/9/2021
مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.
عاطفياً: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجدداً بعد فتور العواطف.
صحياً: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى
حظك اليوم برج العقرب اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.
عاطفياً: تُبدي اهتماماً كبيراً بالشريك وتطّلع على بعض الامور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.
صحياً: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.
حظك اليوم برج القوس اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: يدعمك القمر من الاسد وتقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة
عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.
صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.
حظك اليوم برج الجدي اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.
عاطفياً: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما.
صحياً: لا تدع أحداً يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه، بغية وضعك في موقف مزعج.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 30/9/2021
مهنياً: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً.
عاطفياً: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك
صحياً: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسماً كبيراً منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.
حظك اليوم برج الحوت اليوم الخميس 30/9/2021
مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية على صعيد المناصب.
عاطفياً: تضع إصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة إحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرّف الشريك تجاهك.
صحياً: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.
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