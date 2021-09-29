مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، قمة يوفنتوس أمام تشيلسي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

ويرصدتحيا مصر التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أتلاتنا يونج بويز في تمام السابعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

بايرن ميونخ أمام دينامو كييف في تمام التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

بنفيكا أمام برشلونة في تمام التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مانشستر يونايتد أمام فياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

يوفنتوس أمام تشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بوروسيا دور ريد بول سالزبورج أمام ليل في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 2 English.

فولفسبورج أمام إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

وشهد اللقاء تألق الفرعون المصري محمد صلاح وتسجيلة لهدفين قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 66 من شوط المباراة الثاني.

تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من الشوط الأول من المباراة بعد متابعة لتسديدة دييجو جوتا التي إرتدت من الحارس ثم وضعها محمد صلاح في الشباك لتصبح النتيجة تقدم نادي ليفربول بهدف مقابل لاشي

واستمرت محاولات نادي ليفربول من أجل مضاعفة النتيجة وتسجيل هدف الإطمئنان ولكن نجحت دفاعات بورتو البرتغالي من التصدي لتلك المحاولات.

لينتهي شوط المباراة الأول بتفوق نادي ليفربول بهدفين نظيفين أحرزهما الفرعون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق ليفربول محاولاتة من أجل مضاعفة النتيجة حتي تمكن الفرعون محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لة في المباراة والثالث لفريق ليفربول لتصبح النتيجة3-0.

وفي الدقيقة67 قام يورجن كلوب بإجراء ثلاث تغييرات بخروج محمد صلاح وميلنر وساديو ماني ودخول مينامينووفيرمينيو وجوميز.

ثم يسجل فريق بورتو البرتغالي هدف تقليص الفارق عن طريق مهدي طارمي وتصبح النتيجة 3-1.

ويأتي البديل فريمينو ويضيف هدف أخر لفريق ليفربول في الدقيقة 80 وتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعود فيرمينيو من جديد ويسجل الهدف الثاني لة في المباراة والخامس لمصلحة فريق ليفربول لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 5-1 ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط..

بدأ نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: ميلنر-ماتيب-فان دايك-روبرتسون.

خط الدفاع:فابينهو-هيندرسون-جونس.

خط الهجوم: صلاح – ماني- جوتا.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد تمكنة من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولي أمام فريق انتر الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.