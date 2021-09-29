/652401/موعد-مباراة--تشيلسي-ضد-يوفنتوس-والتشكيل-المتوقع

تقام اليوم الاربعاء، مباراة تشيلسي أمام يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويدخل تشيلسي مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط ليأتى بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتوس صاحب نفس الرصيد من النقاط. تشكيل تشيلسي المتوقع في حراسة المرمي: كيبا أريثابالاجا أندرياس كريستينسين – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر سيزار أثبيليكويتا – ماتيو كوفاتشيتش – جورجينيو – ماركوس ألونسو. كاي هافيرتس – ماسون ماونت روميلو لوكاكو. وإستطاع فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشيئ أحرزة البرازيلي جبرائيل جيسوس في الشوط الثاني من المباراة. وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة فريق مانشستر سيتي علي مجريات الأمور حتي وصلت نسبة إستحواذ الفريق اللندني إلي 70 بالمائة مقابل 30 لفريق تشيلسي. وفي شوط اللقاء الثاني تمكن الألماني توماس توخيل من الدخول في المباراة وإحداث خطورة علي مرمي فريق مانشستر سيتي عن طريق اللاعب لوكاكو. وفي اخر نصف ساعة من اللقاء تمكن جيسوس من توخل دفاعات فريق تشيلسي وتسديد الكرة علي مرمي السنغالي ميندي ليحرز هدف اللقاء الأول والوحيد. بهذة النتيجة إحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف فريق ليفربول بنفس عدد النقاط. بينما توقف رصيد نادي تشيلسي عند النقظة13 محتلاً بها المركز الثالث خلف ليفربول ومانشستر سيتي.

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