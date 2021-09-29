/652404/موعد-مباراة-مصر-وليبيريا--والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب مصر مباراته غداً الخمبس أمام نظيرة ليبيريا، و يستضيف ستاد برج العرب مباراة منتخب مصر الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش المدرب الجديد، والتي ستكون ودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خاض المنتخب المصري مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022، كانت الأولى ضد أنجولا وانتهت بفوز الفراعنة بهدفٍ دون رد، والثانية كانت ضد الجابون وانتهت بالتعادل، وهي التي تسببت فيرحيل المدرب السابق حسام البدري.

سيواجه منتخب مصر منتخب ليبيا في التوقف الدولي في أكتوبر 2021 في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال، ويحتاج للفوز بهما لضمان التأهل للدور التالي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

في حراسة المرمي: محمد الشناوي محمد عبد الشافي - أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أكرم توفيق طارق حامد - عمرو السولية رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي محمد شريف.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

نتيجة مباراة مصر والجابون

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.