أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية مع جيك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة، ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران، 66 رحلة جوية لنقل 8000 راكب لوجهات مختلفة، بمعدل 43 رحلة دولية، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية، و4 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تنظم جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاقتصادية- إدارة العلاقات الاقتصادية" المائدة المستديرة الأولى تحت عنوان "حوار حول سياسات العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية بعد انتشار الوباء"، على مستوى الخبراء وعلى مدار يومين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئى، والتى تأتى فى إطار التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى ضمن برنامج الحوار 2، الذى تم تدشينه فى عام 2018.

القاهرة

تنظم جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة" ندوة عبر الاتصال المرئى حول "الاستجابة لجائحة كورونا فى المنطقة العربية: برامج التلقيح وإدماج المهاجرين واللاجئين" وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وأعضاء فريق العمل الإقليمى المعنى بـ الجائحة، والهجرة والتنقل، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على جهود الحكومات فى المنطقة العربية وأفضل الممارسات فى استجاباتهم للجائحة خاصة مع الفئات الضعيفة التى تشمل المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتنقلين، ولا سيما فى سياق حملات التطعيم الجارية.

روما

يلتقى منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة مع نظيره المغربى فى بطولة العالم تحت 21 سنة والمقامة فى إيطاليا.

الطور

تطلق مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بوادى خريزة ووادى مجيرح بمدينتى شرم الشيخ ودهب، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتضم القافلة التخصصات الطبية "الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الأنف والأذن - الأسنان - تنظيم الأسرة "و جميع التحاليل الطبية" ويتم صرف العلاج بالمجان.

الجزائر

يفتتح رئيس الوزراء الجزائرى وزير المالية أيمن عبد الرحمان، فى ولاية قسنطينة المصنع المخصص لـ إنتاج لقاحات كورونا.