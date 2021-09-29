اليوم.. الجنازة الثانية على جثمان الأنبا هدرا بمطرانية أسوان

جدة - نرمين السيد - وظل الجثمان موجودا فى الكنيسة حتى السابعة من صباح اليوم، حيث حضر صلاتى تسبحة نصف الليل والقداس الإلهى من السابعة صباحا، ومن المقرر أن تقام صلوات الجنازة عقب انتهاء القداس مباشرة.

وتوفى الأنبا هدرا، الاثنين الماضى، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز 81 سنة قضى منها أكثر من 50 فى الرهبنة و46 أسقفا ثم مطرانا لإيباراشية أسوان، وصلى قداسة البابا تواضروس الثانى و45 من أحبار الكنيسة صلوات جنازة ظهر أمس بالكنيسة الكبرى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.