فيديو.. جهود الدولة فى تطوير العشوائيات بتكلفة 62 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول جهود الدولة في تطوير العشوائيات، موضحة أن مصر ستصح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية العام، بجانب تنفيذ 205,4 ألف وحدة فى 317 منطقة.





وذكرت الإعلامية ندى رضا والتى قدمت تقرير قناة إكسترا نيوز، أنه جار تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ 40 منطقة، كما أن إجمالي تكلفة طوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030. وأوضح تقرير القناة، أن التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة تبلغ نحو 318 مليار جنيه، بجانب تطوير 56 منطقة وجار تطوير 79منطقة، كما أن تجربة مصر فى مواجهة العشوائيات لاقت إشادة من الأمم المتحدة.

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