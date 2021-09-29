لجنة إيراد النهر : معدلات سقوط الأمطار أعلي من المتوسط حتي الآن...

فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى ، ومتابعة الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول .. تم عقد الإجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، موجهاً بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة ، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجارى تنفيذها حالياً ، ورفع حالة الاستنفار العام بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة ، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات ، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية ، ومشيراً لإستمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية ، مع مراعاة تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلي من المتوسط حتي الآن علي منابع النيل.

ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية ، للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.