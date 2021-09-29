/652406/تاريخ-مواجهات-تشيلسي-أمام-يوفنتوس-قبل-مواجهة-الليلة

تقام اليوم الأربعاء، مباراة تشيلسي أمام يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجه يوفنتوس الإيطالي ونظيره نادي تشيلسي الإنجليزي من قبل في أربع مواجهات، إستطاع نادي يوفنتوس تحقيق فوز وحيد وأيضاً إستطاع نادي تشيلسي تحقيق فوز وحيد وخيم التعادل بينهم في مواجهتين.

واستطاع لاعبو نادي يوفنتوس إحراز 7 أهداف في شباك تشيلسي، بينما إستقبلت شباكهم 5 أهداف.

وقد حقق نادي يوفنتوس الفوز على نظيره مالمو في الجولة الأولى من دور المجموعات بثلاثية نظيفة، بينما إنتصر تشيلسي على نظيره زينيت بهدف نظيف.

يذكر أن نادي يوفنتوس يحتل المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل نادي تشيلسي المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف لصالح النادي الإيطالي، وفي المركز الثالث يأتي زينيت ويتذيل مالمو ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط.

تشكيل تشيلسي المتوقع

في حراسة المرمي: كيبا أريثابالاجا أندرياس كريستينسين – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر سيزار أثبيليكويتا – ماتيو كوفاتشيتش – جورجينيو – ماركوس ألونسو. كاي هافيرتس – ماسون ماونت روميلو لوكاكو.

وإستطاع فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشيئ أحرزة البرازيلي جبرائيل جيسوس في الشوط الثاني من المباراة.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة فريق مانشستر سيتي علي مجريات الأمور حتي وصلت نسبة إستحواذ الفريق اللندني إلي 70 بالمائة مقابل 30 لفريق تشيلسي.

وفي شوط اللقاء الثاني تمكن الألماني توماس توخيل من الدخول في المباراة وإحداث خطورة علي مرمي فريق مانشستر سيتي عن طريق اللاعب لوكاكو.

وفي اخر نصف ساعة من اللقاء تمكن جيسوس من توخل دفاعات فريق تشيلسي وتسديد الكرة علي مرمي السنغالي ميندي ليحرز هدف اللقاء الأول والوحيد.

بهذة النتيجة إحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف فريق ليفربول بنفس عدد النقاط.

بينما توقف رصيد نادي تشيلسي عند النقظة13 محتلاً بها المركز الثالث خلف ليفربول ومانشستر سيتي.