التعليم العالى: 227 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 227 ألف طالبا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد رئيس قطاع التعليم، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس.

وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بنى سويف التكنولوجية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى، حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقا لأحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجى، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا طوال فترة التنسيق، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث أنه لن يتم السماح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ يوم الخميس الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الغد.