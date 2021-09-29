الرى: متابعة صيانة منشآت الحماية من السيول على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، الإجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، ومتابعة الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.





واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجارى تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، مشددا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجارى المائية.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكل إدارات الرى والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، ومشيرا لإستمرار الخفض التدريجى للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية، مع مراعاة تلبية الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.



وقال الدكتور عبد العاطى إن أجهزة الوزارة تجرى متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، إذ تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلى من المتوسط حتى الآن على منابع النيل.

ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدى للنيابة العسكرية، للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.