فيديو- هدى جمال عبدالناصر: والدى لا يحتاج لمن يدافع عنه

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن ذكرى رحيل الرئيس عبدالناصر بالنسبة لأسرته يوم حزين، ولكن شعور الناس من حولهم بعد 51 عامًا يخفف عنهم هذا الحزن.

وتابعت أن والدها عمل على القضاء على الإقطاع ورأس المال وسيطرته على الحكم، كما نجح فى تحقيق العدالة الاجتماعية واستطاع أن يطبقها، مشيرة إلى أن تلك العدالة مازالت موجودة حتى الآن وتحولت إلى قوانين وتتمثل فى مجانية التعليم وقوانين الإصلاح الزراعى.

كشفت هدى عبدالناصر أنها أنشأت موقعا باسم موقع "ناصر دوت أورج" مع مكتبة الإسكندرية وأعطت كل الوثائق الخاصة به لدار الوثائق المصرية، مشددة على أن الرئيس الراحل أرسى مبادئ الثورة والعدالة الاجتماعية.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.