صور- وزير النقل يوقع مذكرة مع شركة إسبانية لتطوير خطى سكة حديد

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تاليس الإسبانية العالمية لدراسة تنفيذ إزدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط قليوب شبين القناطر الزقازيق بطول 65 كم مع تحديث برج التحكم المركزى بشبين القناطر.





ويشمل التحديث كامل الخط من قليوب حتى شبين القناطر، وكذا تطوير خط قليوب منوف طنطا بطول 94 كم ليشمل تطوير نظم الاشارات من النظام الميكانيكى إلى نظام اليكترونى حديث حاصل على أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4) مع إزدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزى بمحطة منوف للتحكم فى الخط بالكامل على أن يتم التمويل من الجانب الأسبانى بنظام (EPC+F).

ووقع الاتفاق عن الجانب المصرى المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن الجانب الإسبانى المهندس خسوس سانشز الرئيس التنفيذى لشركة تاليس الإسبانية.

وصرح وزير أن هذا التوقيع يأتى فى ضوء اهتمام الوزارة بتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات على خطوط السكة الحديد ومنها خطوط الضواحى المفردة العالية الكثافة مع تدفق حركة المرور الكثيفة، مشيرا إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الميكانيكى) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالى 1.900 كم بتكلفة تتجاوز الـ 50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

جدير بالذكر أن شركة تالس الأسبانية تطور حاليا نظم الإشارات والاتصالات على خطى القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم وأسيوط -سوهاج -نجع حمادى، بطول 250 كم.