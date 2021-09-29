تعيين 738 شابا.. والتفتيش علي 1064 منشأة بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 738 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 4844 شاباً ، وتوفير 461 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 13 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 654 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أغسطس الماضى بالتفتيش على 480 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 11 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 154 محضراً سلامة وصحة مهنية و 11 حالة غلق إداري و17 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 69 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 42 منحة مولود جديد بإجمالي 86 ألف جنيه ، و 14 منحة زواج بـ 42 ألف جنيه ، و 6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 39 ألفاً و 71 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1064 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3351 عاملاً ، كما تلقت المديرية 17 شكوى عمالية ، تم إحالة 8 شكاوى منها للقضاء ، و 9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة .