عقد جولة المشاورات المصرية الروسية حول الموضوعات الأوروبية

التقى السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، يوم أمس 28 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الروسية موسكو، مع السفير الكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي للشئون الأوروبية بحضور سفير مصر في روسيا السفير إيهاب نصر، وذلك في إطار جولة جديدة من المشاورات بين مصر وروسيا حول الموضوعات الأوروبية.
أعرب مساعد وزير الخارجية المصري خلال جولة المشاورات عن تقديره للتطورات الملموسة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق المستمر فيما بينهما اتصالاً بالموضوعات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تناولت المشاورات تبادل وجهات النظر والتقييمات حول تطورات الأوضاع في المنطقة الأوروبية وشرق المتوسط، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية مع كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
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