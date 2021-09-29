/652408/إندلاع-حريق-هائل-بإحدى-المطاعم-الكبرى-بمنطقة-جليم-شرق-الإسكندرية

نشب حريق هائل بإحدى المطاعم الكبرى بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وتصاعدت سحابة كثيفة من الدخان الأسود بطريق كورنيش البحر، ما تسبب في حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

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