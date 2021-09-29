/652410/حمدى-فتحى-لاعب-الأهلى-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ27-اليوم

يحتفل، اليوم الأربعاء، حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ27، حيث إنه من مواليد 29 سبتمبر 1994، لعب فتحى بقميص فريق ألعاب دمنهور فى موسم 2014 / 2015.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ في الناشئين بنادي دمنهور وهو في سن 11 واستمر 8 سنوات، قبل التصعيد للفريق الأول الذي شارك معه في دوري الدرجة الثانية، وبعدها شارك في الموسم الذي شهد صعود دمنهور للعب في الدوري الممتاز.

ألعاب دمنهور

لعب بقميص فريق ألعاب دمنهور في موسم 2014–2015 عندما كان الفريق يلعب في الدوري الممتاز وقدم أداءً جيدًا، وشارك في 30 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 3 أهداف كان أحدهم في شباك النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه نجح في صناعة 4 أهداف. وبعد نهاية الموسم لم ينجح فريق دمنهور في البقاء بالدوري الممتاز وهبط لدوري الدرجة الثانية لينتقل حمدي فتحي لصفوف نادي إنبي ويبدأ في موسم 2015–2016.

إنبي

في 13 يونيو 2015 انتقل لنادي إنبي لمدة خمس سنوات. ويعتبر موسم 2015–2016 هو الموسم الأول له بقميص فريق إنبي ولم يكن ناجحًا بشكل كبير حيث أنه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط: 6 مباريات في الدوري ومباراة بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف. ثم أعير إلى نادي بتروجيت لمدة موسم، رغم أن نادي إنبي كان يرفض رحيله وقتها حتى تمت الموافقة في النهاية للانتقال لبتروجيت.

بتروجيت

انتقل لفريق بتروجيت في موسم 2016–2017 ليقدم موسمًا جيدًا ؛ حيث أنه شارك في 29 مباراة: 27 في الدوري سجل خلالهم هدفين ومباراة في كأس مصر، ليعود لصفوف إنبي بعد نهاية هذا الموسم.

إنبي

في موسم 2017–2018 قدم موسمًا جيدًا للغاية مع فريق إنبي وشارك في 29 مباراة مع الفريق في الدوري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 آخرين ليحاول بعده مسئولو النادي الأهلي التعاقد معه بعد نهاية هذا الموسم إلا أن مسئولي نادي إنبي رفضوا رحيله. وفي هذا الموسم (موسم 2018–2019) استمر في تقديم أدائه الجيد مع فريق إنبي ؛ حيث أنه شارك في 17 مباراة: 16 في الدوري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع اثنين آخرين، ومباراة في كأس مصر، ليحاول النادي الأهلي التعاقد معه مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية وهو ما نجح فيه أخيرًا.

حمدى فتحي أحد الأوراق الرابحة التى تراهن عليها الجماهير الحمراء بعدما أعاد الاتزان إلى وسط ملعب الفريق وأصبح حلقة الوصل بين الخطوط لا يمكن الاستغناء عنها.

وانضم حمدي فتحي إلى النادي الأهلي فى موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضى قادماً من نادي إنبي، ليبدأ مشوار التألق مع القلعة الحمراء ويصبح أحد أهم اللاعبين الذين لا خلاف على تواجدهم فى الملعب مع أكثر من مدير فنى تولى قيادة الفريق الأحمر.