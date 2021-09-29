/652416/أرى-الممثلين-كذابين-وزدت-30-كيلو-بسبب-كورونا-أبرز-تصريحات-أروى-جودة-مع-لميس-الحديدي

تحدثت الفنانة المصرية أروى جودة عن سبب دخولها عالم التمثيل، وعلاقتها بخالتها الفنانة صفاء أبو السعود، كما تطرقت إلى فترة إصابتها بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة أروى جودة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة»

أروى جودة في ضيافة لميس الحديدي

وقالت أروى جودة خلال استضافتها ببرنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية قناة «On»: "كنت شايفة الممثلين كذابين ومكنتش عاوزة اشتغل كذابة لحد مادخلت المجال ولمست الصدق في الأداء لازم أعيش الشخصية إلى هقدمه عشان الجمهور يصدقني».

أسباب اقتحام أروى جودة لعالم التمثيل

وكشفت أروى جودة أسباب حبهها لتمثيل وتغير فكرتها من كونه باب للكذب، أضافت: " ماحدث أن ناهد رمزي رحمة الله عليها كانت تتنج فيلم "الحياة في منتهى اللذة" بطولة منة شلبي وحنان ترك ويري مرقدي، وكنت وقتها حصلت على جائزة أفضل عارشة أزياء في العالم في تركيا، وقلتلي تعالي إعملي ثلاثة مشاهد بس، لكني وقتها قلتلها ياطنطبلاش مش بعرف أمثل، وقلتلي هخلي نهى العمرو سي تعلمك ورحت بالفعل وعملت المشاهد الثلاثة".

وأختتمت أروى جودة في حديثها: "بعد ثلاثة أشهر كنت نسيت الأمر لقيتها بتكلمني تاني وبتقلي في مخرج فيلم «جاي من بره» وهيعمل فيلم وهياخدك؟ قلتلها مش عاوزة أمثل تاني قلتلي مالكيش دعوة روحي بس، وذهبت وقتها متعمدة من غير مكياج وبصلي وقتها وفاجئني وقلي: إنتي إلى أنا عايزها من غير مكياج شكلك بسيطة وبيه شكلك إلى أنا عايزها ودي قصة الفيلم".

علاقة أروى جودة بخالتها صفاء أبو السعود

وعن علاقتها بخالتها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود أشارت إلى أنها كانت تحب أن تذهب معها إلى التصوير وتمثل الفنانة الحقيقية بالنسبة لها قائلة: "طنط صفاء من وأنا صغيرة كنت بصحى معاها يوميًا وهي عندها تصوير حتى لو الساعة 6 الصبح.. كنت بحب أروح معاها.

وتابعت أروى جودة عن خالتها: صفاء أبو السعود هي معنى الفنانة الحقيقية في حياتي في أي وقت تفتح البيانو، وتلعب مزيكا، ومكنش البيانو بالنسبة ليها ديكور، بتفضل تغني وتندن، حبها وصدقها للفن ومكوثي معها أحد أهم اللأسباب التي دفعتني لامتهان التمثيل".

كما أشارت أروى جودة أن خالتها تتابع أعمالها جيدًا وتوجه لها النقد قائلة:"بتشوف أعمالي وتتابعها وتقول لي كان المفروض هنا تعملي كده، خلتني أحب الفن والتمثيل وكانت بتقول لي أنتِ مش حابة التمثيل لأنك مش متعلماه مش لانك مش بتحبيه".

زيادة وزن أروى جودة بسبب كورونا

وتحدثت أروى جودة، عن فترة إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها تعرضت للعزل المنزلي ما نتج عنه زيادة وزنها إلى 30 كجم، مؤكدة أنها اتبعت حمية غذائية قاسية لتستعيد رشاقتها مجددًا، معقبًا: زدت 30 كيلو في أيام العزل الصحي المنزلي.