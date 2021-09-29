لحل مشاكل المصايف.. الجامعة اليابانية تنظم «دراجون لريادة الأعمال»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، عن تنظيم الجامعة معسكر "دراجون لريادة الأعمال"، خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من طلاب من الجامعة، كما يستضيف الطلاب من مختلف الجامعات.





وأوضح رئيس الجامعة أن المعسكر ‏يهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب ومشاركتهم فى إيجاد حلول مبتكرة باستخدام تكنولوجيات الثورة الصناعية لمشاكل المصايف بالمدن الساحلية خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف الجوهرى، أنه سيتم عقد قمة لتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها فى الصناعة بالجامعة يوم 2 أكتوبر القادم فى إطار دعم تطوير الصناعة المصرية بمشاركة العلماء والخبراء المتخصصين من الجامعات اليابانية ومن رجال الصناعة، وممثلى عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة. منجهته، أوضح الدكتور وائل محمود مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، أن معسكر الابتكار يهدف إلى دعم الابتكار لدى الطلاب وسيتم توفير الدعم الكامل لهم وتبنى أفكارهم فى مجال حل مشكلات المصايف باستخدام تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة فى تكوين شركات ناشئة.

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