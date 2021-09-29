جامعة الإسكندرية: 24 ألف طالب ومنتسب تلقوا لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر الانتهاء من تطعيم كل الطلاب الجدد قبل بداية الدراسة، مضيفا أن الجامعة تستهدف تطعيم 90% من منتسبيها "أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين" خلال شهرين.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، إن الطلاب الجدد سيكونون أول من يتلقوا اللقاح بشكل إلزامى أثناء الكشف الطبى عليهم، بالإضافة إلى الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية والمشاركين فى الأنشطة الجامعية المتنوعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم ربط الحصول على الإيميل الجامعى للطلاب بتلقى لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة توفر اللقاحات مجانا للطلاب داخل الحرم الجامعى.

وفى سياق متصل، أعلن قنصوه أن الدراسة ستبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر حضوريا بجميع الكليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب فى المدرجات، لحماية جميع منتسبى الجامعة.

وأشار إلى أنه يجرى الآن دراسة إصدار تطبيق إصدار الكارت الذكى لطلاب الجامعة Green pass وهو بمثابة بطاقة تظهر بيانات الحالة الصحية لحامله، مثل تلقيه لقاح فيروس كورونا، أو خلو حامله من العدوى.